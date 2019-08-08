وردنا الآن ..السعودية تفاجئ " الإمارات" بأول تحذير عسكري صارم وصريح .. والقوات الملكية تتأهب بعد افشال انقلاب عدن...(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت المملكة العربية السعودية جاهزية القوات الملكية السعودية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن لحماية الشرعية والتصدي لأي مليشيات تعبث بأمن المدينة.

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وفي السياق قال مستشار الامير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود في تغريدة له على تويتر قبل قليل أنه “على القوات الملكية السعودية في عدن الحماية التامة لشرعية عبدربه هادي والضرب بيداً من حديد تجاه اي مليشيا مجندة تعيث في الارض فساداً”. شاهد أيضاً: Advertisements وتوعد المستشار “من يتجرأ على قصر الرئاسة فعليه ان يدرك بأن قواتنا في اتم الجاهزية هناك” حد تعبيره. على القوأت الملكية السعودية في عدن الحماية التامة لشرعية عبدربه هادي والضرب بيدآ من حديد اتجاة اي مليشية مجندة تعيث في ألارض فسادآ ومن يتجرى على قصر الرئاسه فعليه ان يدرك بأن قواتنا في اتم الجاهزيه هناك , حفظ الله وحدة اليمن

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