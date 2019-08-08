شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : أشهر مذيع بقناة " الجزيرة " يقصف جبهة ناطق "المجلس الانتقالي"بعد اجابة "عجيبة" للاخير على سؤال حول ترحيل الشماليين ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تصريح اعقب فشل محاولة الانقلاب على الشرعية بعدن ..نفي الناطق الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي " نزار هيثم " حدوث اي عمليات طرد وترحيل قسري لأبناء المحافظات الشمالية من عدن من قبل الميلشيا المدعومة من الإمارات والتي تمثل الذراع العسكري للمجلس الانتقالي الانفصالي .

وسخر مذيع قناة الجزيرة الشهير " عبد القادر عياض " من نفي ناطق المجلس الانتقالي بعدم حدوث اي عمليات ترحيل للشماليين من عدن مخاطبا الأخير انت تنفي ما اكدته مئات من مقاطع الفيديو التي نشر العديد منها قيادات من المجلس الانتقالي ".

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