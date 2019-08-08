شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ..قناة الجزيرة القطرية توجه ضربة قاضية تسحق كل قيادات المجلس الانتقالي وتفضح الناطق باسم المجلس على الهواء مباشرة بالدليل القاطع (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تصريح اعقب فشل محاولة الانقلاب على الشرعية بعدن ..نفي الناطق الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي " نزار هيثم " حدوث اي عمليات طرد وترحيل قسري لأبناء المحافظات الشمالية من عدن من قبل الميلشيا المدعومة من الإمارات والتي تمثل الذراع العسكري للمجلس الانتقالي الانفصالي .

وسخر مذيع قناة الجزيرة " عبد القادر عياض " من نفي ناطق المجلس الانتقالي بعدم حدوث اي عمليات ترحيل للشماليين من عدن مخاطبا الأخير انت تنفي ما اكدته مئات من مقاطع الفيديو التي نشر العديد منها قيادات من المجلس الانتقالي ".

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