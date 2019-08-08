قيادي في الإنتقالي يرد على بيان الميسري

رد عضو في هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أول رد على البيان الصادر عن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري وبثته قناة الحدث الإخبارية .

وسأل الميسري في بيانه أعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي، حول موقفهم من بيان النفير العام الذي أعلنه نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، قبل أن يضيف قائلاً، "أو هو كما بلغنا انه لم يعد يستمع إلى أي نصائح من سواء من الاشقاء في التحالف العربي أو من قيادة الانتقالي العقلاء" .

وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "نائب رئيس المجلس الإنتقالي الشيخ هاني بن بريك لم يتكلم بلسانه الشخصي .. وما تلاه يعبر عن موقف المجلس الإنتقالي و هيئة رئاسته" .

وأضاف "صدر القرار وتم ربط الحزام .. إنطلق السهم .. والنصر بإذنه تعالى قادم" .