طيران التحالف العربي يطلق إشارات ضوئية في سماء عدن

اطلقت مقاتلات التحالف العربي، قبل لحظات، إشارات ضوئية في سماء العاصمة المؤقتة عدن وتحديداً في محيط قصر المعاشيق الذي شهد مواجهات عنيفة بين قوات المجلس الإنتقالي وألوية الحماية الرئاسية .

وقال سكان محليون، لـ(الخليج 365) أن مقاتلات التحالف أطلقت إشارات ضوئية أضاءت سماء مدينة كريتر والمناطق المحيطة بقصر المعاشيق .

وفي وقت سابق، أفاد مراسل (الخليج 365) في عدن، بتحليق مكثف لطيران التحالف العربي، في هذه الأثناء، في سماء العاصمة المؤقتة عدن .

وذكر مراسلنا، أن طائرات التحالف العربي حلقت في سماء عدن في الوقت الذي يشهد فيه محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر، هدوءاً يشوبه الحذر، وإنتشار عسكري كثيف لألوية الحماية الرئاسية في محيط القصر .

وأندلعت مواجهات عنيفة اليوم الأربعاء، في محيط قصر المعاشيق بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية على خلفية إعتداء الأخير على متظاهرين شاركوا في تشييع جثامين شهداء حادثة إستهداف معسكر الجلاء التابع لألوية الدعم والإسناد في قوات الحزام الأمني الخميس الماضي .