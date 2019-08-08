قيادي في الإنتقالي : توقف الجبهات هو ما يخدم الميليشيات وليس ما يحدث في عدن

أكد قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن ما يحدث في عدن لا يخدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال سالم ثابت العولقي، في تغريدة له بتويتر، "هناك من يقول ان ما يحدث في عدن يخدم مليشيات الحوثيين بينما الحقيقة ان أكثر ما يخدم الحوثي هي الجبهات المتوقفة وحرف بوصلة المعركة من صنعاء إلى مدن الجنوب المُحررة ليحكِم الحوثي قبضته شمالاً".
وأضاف "الجبهة الوحيدة المشتعلة حالياً ضد الحوثيين هي جبهة الضالع بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي".
وتعتبر تصريحات العولقي رد غير مباشر على تغريدة لسفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر قال فيها أن ما يحدث في عدن يخدم الميليشيا الإنقلابية والتنظيمات المتطرفة .
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