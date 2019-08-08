الكثيرى : يجب أن نتكاتف لاجتثاث الخطر الايرانى .. ونسعي لاعادة حقوق حضرموت المنهوبة

قال على الكثيري عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فى حوار لـ"الخليج 365" ان محافظات الجنوب ليست مجرد محافظات بل هي وطن، وكان للجنوب دولة وهوية مستقلة ولهذا فأن قضيتنا الاساسية بعد بعد التحرير هى توطيد دعائم الاستقرار فى الجنوب.

وأضاف الكثيري، ان الجنوبيين ليسوا ضد الشماليين ونأمل ان يكون هناك ترابط بين دولتنا المنشودة وبين دولة الشمال ونأمل مستقبلاً حسن الحوار ونتمني لهم الاستقرار، وأستكمل الكثيري، ان تحرير محافظات الشمال هى مهمة للتحالف العربي ولاننظر لمسألة التحرير انها تهم الشمال او الجنوب بل هي تهم الامن القومي العربي وهو أمر اكدناه ومازلنا نؤكد عليه ويجب ان نتكاتف لاجتثاث الخطر الايرانى وانهاء الانقلاب هناك ونترك الاشقاء فى الشمال ليديروا أمورهم بأنفسهم ويبنوا دولتهم والتى نسعي ان تكون العلاقة بيننا علاقة إخاء ومودة.

وأوضح الكثيري، ان علاقة المجلس وثيقة جدا بمحافظ المحافظة اللواء سالم البحسني وبالسلطة المحلية عموما ، والسلطة المحلية لاتلام على كثير من الامور، لان هناك انهيارات كاملة فى الخدمات من سنين و تراكم وتصاعد للفساد منذ عقود وهم ورثوا هذا الوضع لهذا نحن معهم لانتزاع حقوق حضرموت، وأكدنا ونؤكد ان غضبنا يجب ان يوجه الى الحكمومة الفاشلة الكسيحة التي تمعن فى نهب ثروات حضرموت وحرمانها من كل حقوقها لان هذه قضيتنا و قضية السلطة المحلية بحضرموت، ومن هنا أدعو ابناء حضرموت بكل مكوانتهم الى ان يعملوا على هذا الهدف وهو إنتزاع حقوق حضر موت.