القاضي فهيم الحضرمي يدعو لتشكيل مجلس حكماء في عدن

دعا عضو المحكمة العليا، رئيس محكمة إستئناف عدن، القاضي، فهيم الحضرمي، إلى تشكيل مجلس حكماء يضم قيادات وطنية في عدن لتمثيل المحافظ .

جاء ذلك في منشور له على حسابه في الفيسبوك، موضحاً أن هذه الدعوة تأتي عقب الأحداث المتكررة في المحافظة و التي تحملت وتحمل أبنائها المتاعب من منطلق وطني أصبح ضرورة لا بُدّ منها .

واضاف "فلنضع استراتيجية و"خصائص" مُلزمة لاختيار الشخصيات التي ستُكوّن مجلس الحكماء المقترح وليعمل قادة الوطن من الشرفاء على ترشيح شخصيات نتمكن برؤيتهم من إيجاد حلول وسط وإعادة الاعتبار للمخزون الاستراتيجي التي امتلكت المحافظه والذي بات الخطر يُحدق به من كل جانب ..!!" .

ولازالت الأوضاع متوترة في العاصمة المؤقتة عدن، عقب مواجهات بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية، على خلفية إعتداء الأخير على متظاهرين شاركوا في تشييع جثامين شهداء الحادث الإرهابي الذي إستهدف معسكر الجلاء التابع لقوات الحزام الأمني، الخميس الماضي .