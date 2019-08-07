شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : العربية تبث قبل قليل بياناً هــاماً للوزير الميسري يؤكد استعداد الدولة للتصدي لكافة الأعمال الخارجة عن القانون بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء احمد الميسري ان الدولة ستتصدى لاي اعمال خارجة عن القانون بعدن. وفي بيان بثته قناة العربية الحدث قال الميسري ان التحالف العربي والحكومة يرفضان مايحدث في عدن. شاهد أيضاً: Advertisements

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