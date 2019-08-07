شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : تصريح هــــام للسفير السعودي لدى اليمن حول أحداث اليوم في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements كد السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد ابواليمامه والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥.

وأكد آل جابر في تغريدة مقتضبة على تويتر رصدها يمن فويس: ستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.

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