شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ”غريفيث“ يحذر مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ من المساس بمؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء 7 اغسطس/اب، عن قلقه من التصعيد العسكري في مدينة عدن بجنوب البلاد، والتي تتخذها حكومة اليمن المعترف بها دوليا مقرا لها، ودعا للحوار.

وقال ”جريفيث“ في تغريدة على ”تويتر“ ”أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن اليوم، بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي، كما أنني أشعر بقلق عميق من الخطاب السائد في الآونة الأخيرة الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية“.

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