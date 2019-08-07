أفاد مراسل (الخليج 365) في عدن، بتحليق مكثف لطيران التحالف العربي، في هذه الأثناء، في سماء العاصمة المؤقتة عدن .
وذكر مراسلنا، أن طائرات التحالف العربي حلقت في سماء عدن في الوقت الذي يشهد فيه محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر، هدوءاً يشوبه الحذر، وإنتشار عسكري كثيف لألوية الحماية الرئاسية في محيط القصر .
وأندلعت مواجهات عنيفة اليوم الأربعاء، في محيط قصر المعاشيق بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية على خلفية إعتداء الأخير على متظاهرين شاركوا في تشييع جثامين شهداء حادثة إستهداف معسكر الجلاء التابع لألوية الدعم والإسناد في قوات الحزام الأمني الخميس الماضي .
وذكر مراسلنا، أن تحليق مقاتلات التحالف كثف تحليقه في سماء قصر المعاشيق والمناطق المحيطة به إلى جانب التحليق في سماء باقي مديريات المحافظة .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. مراسلنا : تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.