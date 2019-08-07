عاجل .. مراسلنا : تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء عدن

أفاد مراسل (الخليج 365) في عدن، بتحليق مكثف لطيران التحالف العربي، في هذه الأثناء، في سماء العاصمة المؤقتة عدن .

وذكر مراسلنا، أن طائرات التحالف العربي حلقت في سماء عدن في الوقت الذي يشهد فيه محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر، هدوءاً يشوبه الحذر، وإنتشار عسكري كثيف لألوية الحماية الرئاسية في محيط القصر .

وأندلعت مواجهات عنيفة اليوم الأربعاء، في محيط قصر المعاشيق بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية على خلفية إعتداء الأخير على متظاهرين شاركوا في تشييع جثامين شهداء حادثة إستهداف معسكر الجلاء التابع لألوية الدعم والإسناد في قوات الحزام الأمني الخميس الماضي .

وذكر مراسلنا، أن تحليق مقاتلات التحالف كثف تحليقه في سماء قصر المعاشيق والمناطق المحيطة به إلى جانب التحليق في سماء باقي مديريات المحافظة .