قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": تحرك معاشيق لأن صبر الشعب نفذ ولابد من فرض الأمر الواقع

علق صالح علي الصلاحي، القيادي بالهيئة الأكاديمية بالحراك الجنوبي، على الأحداث الأخيرة في معاشيق، أن صبر الشعب الجنوبي قد نفذ وان مآسيه فاقت كل التوقعات ولم يعد بوسعه تحمل أكثر مما هو عليه.

وأكد الصلاحي لـ"اليمن الجنوبي"، أن أوجاع الجنوب تزداد يوما بعد يوم ، ورجاله وأبطاله تتساقط مثل أوراق الخريف، تدهور مخيف في كافة المجالات . الأمن مفقود وكهرباء وما بالقطاره وفوضه وبلطجه يعيشها الجنوب كل يوم والمخدرات منتشره والصرف الصحي ، أما التعليم فحدث ولا حرج والبنية التحتية في أدنى مستوياتها ناهيك عن التدهور المعيشي المستمر وثرواتنا تتقاسمها اللصوص والمتنفذين حيث أصبح ما يقارب 50% من سكان الجنوب أن لم يكن اكثر تحت خط الفقر.

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وأضاف الصلاحي، أنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات حاسمه لفرض الأمر الواقع على الأرض، لأن

اليوم الجنوب يمر في أصعب مراحله ولابد إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، مبينًا أنه يعول على المجلس الانتقالي المفوض شعبيا وكافة القوى الوطنيه في الجنوب المؤمنه بتحرير الأرض والإنسان بأن تمد يدها لبعض من اجل انتشال الشعب الجنوبي من هذا الوضع المزري لأنه يدرك جميعا بأن الحرية تنتزع ولن تقدم على طبق من ذهب ، ويجب أن يفرض الأمر الواقع ولا ننتظر الاستئذان من الآخرين