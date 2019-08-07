الحديدة .. الميليشيات تختطف مواطنين عائدين من عدن

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على إختطاف مواطنين من سكان محافظة الحديدة، عقب عودتهم من العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت مصادر محلية بالمحافظة، "إن حملة مداهمات نفذتها عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية طالت عدداً من المنازل بالمدينة واعتقل عدد من المواطنين الذين عادوا للتو من عدن".

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين اقتحموا وداهموا منازل في منطقة الربصة بمدينة الحديدة، وتم اختطاف ستة مواطنين، على الأقل، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

وأبلغ عن حالات مشابهة في أحياء ومناطق أخرى بالمدينة.

ودعت مصادر حقوقية إلى رصد وتوثيق حملات الاختطافات والاعتقالات خارج القانون، التي تنفذها مليشيات الحوثي بحق المواطنين العائدين من عدن على خلفية الأحداث الأخيرة، وحملت المليشيات المسئولية الكاملة عن حياة المختطفين.