تأكيد وإجماع يمني على أن #الامارات_تدعم_عدن

أجمع نشطاء ومغردون يمنيون على أن دولة الإمارات تقدم دعماً كبيراً لتطوير الخدمات والبنية التحتية والمؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن .

وأكد النشطاء في تصريحات لـ(الخليج 365) على أن أن دولة الإمارات لم تولي جهداً لتقديم الدعم اللازم للعاصمة عدن، فيما أكد آخرون أن دعم الإمارات لم يقتصر على عدن فقط ولكن على كافة المحافظات اليمنية المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وبلغت حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن خلال الفترة من ابريل 2015 الى يونيو 2019، " 5.59 مليار دولار " موزعة على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والتعليمية والإنشائية استفاد منها 17,2 مليون يمني يتوزعون على 12 محافظة .

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ومن بين المستفيدين 11,2 مليون طفل و 3,3 مليون امرأة .وفي إطار هذه المساعدات تلقى 11,4 مليون يمني العلاج الطبي فضلا عن مساعدات شملت أدوية ومستلزمات طبية وتأهيل المستشفيات .

وجاءت إشادة النشطاء على خلفية الإستجابة السريعة من قبل الإمارات لمناشدة إدارة مطار عدن بشأن تزويدها بمولد كهربائي على خلفية حادثة وفاة أحد العمال بسبب ماس كهربائي .

كما شكلت الإمارات لجنة لتقييم الأضرار التي خلفتها السيول التي إجتاحت المخا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة أمس .