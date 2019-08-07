أجمع نشطاء ومغردون يمنيون على أن دولة الإمارات تقدم دعماً كبيراً لتطوير الخدمات والبنية التحتية والمؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن .
وأكد النشطاء في تصريحات لـ(الخليج 365) على أن أن دولة الإمارات لم تولي جهداً لتقديم الدعم اللازم للعاصمة عدن، فيما أكد آخرون أن دعم الإمارات لم يقتصر على عدن فقط ولكن على كافة المحافظات اليمنية المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وبلغت حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن خلال الفترة من ابريل 2015 الى يونيو 2019، " 5.59 مليار دولار " موزعة على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والتعليمية والإنشائية استفاد منها 17,2 مليون يمني يتوزعون على 12 محافظة .
ومن بين المستفيدين 11,2 مليون طفل و 3,3 مليون امرأة .وفي إطار هذه المساعدات تلقى 11,4 مليون يمني العلاج الطبي فضلا عن مساعدات شملت أدوية ومستلزمات طبية وتأهيل المستشفيات .
وجاءت إشادة النشطاء على خلفية الإستجابة السريعة من قبل الإمارات لمناشدة إدارة مطار عدن بشأن تزويدها بمولد كهربائي على خلفية حادثة وفاة أحد العمال بسبب ماس كهربائي .
كما شكلت الإمارات لجنة لتقييم الأضرار التي خلفتها السيول التي إجتاحت المخا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة أمس .
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيد وإجماع يمني على أن #الامارات_تدعم_عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.