آل جابر : المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هو الميليشيات والتنظيمات المتطرفة

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، مدير عام البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، محمد آل جابر، أن المستفيد الوحيد مما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، هي ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية .
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر .
وقال آل جابر أن المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد ابواليمامه والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥" .
وأكد أن عدن ستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف العربي.
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