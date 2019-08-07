خبير عسكري إماراتي : أثق في حكمة التحالف بنزع فتيل الفتنة في عدن

أعرب خبير عسكري إماراتي، عن ثقته في حكمة التحالف العربي، لنزع فتيل المواجهات العسكرية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، والوية الحماية الرئاسية، في محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر .

وقال خلفان الكعبي في تغريدة له، رصدها (الخليج 365)، "التوتر في عدن يعني إراقة مزيدا من الدماء وتأثر جبهات القتال وفقدان انتصارات تحققت على مدار اكثر من أربع سنوات، جبهة الساحل الغربي فيها قوات المقاومة" .

وأضاف "أرجو أن لا تتأثر بأحداث عدن، واثق في حكمة التحالف ونزع الفتنة التي تسبب بها المتواطئون في جريمة الخميس الماضي" .. مؤكداً أن الحكمة مطلوبة .

وأندلعت مواجهات عنيفة بين قوات المجلس الإنتقالي والحماية الرئاسية عقب إعتداء الأخير على متظاهرين شاركوا في تشييع جثامين شهداء جريمة معسكر الجلاء وكانوا يعتزمون التقدم نحو قصر المعاشيق .