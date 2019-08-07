شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل الهلال الاحمر القطري .. الهلال اليمني ينفذ مشروع كسوة العيد ل2000 اسرة في مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز.. وفاء المطري

بتمويل من الهلال الاحمر القطري نفذ صباح اليوم الهلال الاحمر اليمني مشروع توزيع كسوة العيد لعدد 2000 اسرة في مدينة تعز من الفئات المحتاجة والمعدمة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة

وفي التدشين اكد مختار أمين قاسم المدير التنفيذي للهلال الاحمر اليمني في محافظة تعز ان المشروع استهدف كسوة 2000 اسرة من الاسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعدمة من مديريات المدينة القاهرة والمظفر وصاله بهدف تخفيف معاناتهم وبالاخص في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد

واشار الى ان مشروع كسوة العيد نفذ في العديد من المحافظات ومن ضمنها محافظة تعز وسبق عملية التنفيذ هذه العديد من الخطط المدروسة حيث باشرت الفرق ب اجراء مسوحات ميدانية من خلال النزول الى عدد من الاحياء السكنية والحارات في مديريات المدينة واستهدفت في ذلك الاسر الاشد احتياجاً وبالاخص فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعدمة والفقيره بهدف ادخال السرور الى قلوبهم واستهدافهم في هذا المشروع

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وعبرت الاسر المستهدفة من المشروع عن سعادتها لكسوة ابنائها مقدمين شكرهم الجزيل للهلال الاحمر القطري لإدخال الفرحة والسرور لفلذات اكبادها، لكونهم يمرون في ظروف صعبة لٱ يجدون فيها مايسد رمق عيشهم فكيف بشرائهم ثياب جديدة باتت تشترى من الاسواق ب اسعار مرتفعة

ولاقى المشروع ارتياح واسع من كافة شرائح المجتمع متمنين الاستمرار بمثل هذه المشاريع ، ورفع نسبة اعداد المستهدفين ليشمل الكثير من الاسر في عموم مديريات المحافظة .

يذكر ان المشروع استهدف الاطفال دون سن العاشره عن طريق توزيع قسائم شرائية مدفوعة لتلك الاسر بقيمة 23 الف ريال يمني وبالتنسيق مع عدد من محلات الملابس لتقوم الاسر ب اختيار ملابس لاطفالهاً كلاً بحسب ذوقها وحريتها