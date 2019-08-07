شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تحليق مكثف الان وفي هذه اللحظات للطيران الحربي فوق سماء عدن واشتعال اضواء غريبة في الجو بشكل مكثف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مراسل "يمن الغد" بالعاصمة المؤقتة عدن تحليق مكثف الان وفي هذه اللحظات للطيران الحربي فوق سماء عدن رافقها اشتعال واضواء غريبة بشكل مكثف. وقال مراسل "يمن الغد" :أن الطيران يحلق الان بشكل مكثف وفاتح حاجز الصوت فوق سماء عدن، مشيرا إلى اشتعال اضواء غريبة في الجو بشكل مكثف دون ان يستطيع تحديد ما اذا كانت هذه الأضواء ناتجة عن غارات او شيء اخر. تفاصيل اوفي لاحقا..

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