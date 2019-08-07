شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..الدول ال5 العظمى تحسم امرها وتصدر بيان يقضي على كل أمال الزبيدي وهاني بن بريك ويدق اخر مسمار في نعش الدولة الجنوبية المستقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي انها تقف الى جانب دولة يمنية موحدة وامنة ومستقرة وان يتم نبذ العنف واجراء حوار سلمي يحقق كل امال وطموحات اليمنيين وفق المرجعيات الثلاث التي تضعها الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي .

وعبّرت الدول دائمة العضوية في بيان صادرعنها اليوم الأربعاء عن قلقها من التصعيد العنيف الأخير في عدن. ودعا الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً. وأكدوا مجدداً على التزامهم بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

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