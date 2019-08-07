شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : بيان طارئ من مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت شركة الخطوط الجوية اليمنية على ركابها المغادرين من مطار عدن الدولي في حال تعثر سفرهم عليهم التوجه الى مكاتب اليمنية لتغيير سفرهم عبر مطار سيئون الدولي. وتوجهت الشركة بطمأنة ركابها واعفائهم من جميع رسوم التغيير . Advertisements ياتي ذلك في ظل التصعيد الذي تشهدة العاصمة المؤقتة عدن

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