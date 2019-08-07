عاجـــل : خمس دول عظمى تصدر بيان حازم بشأن ما حدث اليوم في عدن وتكشف موقفها من الوحدة اليمنية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خمس دول عظمى تصدر بيان حازم بشأن ما حدث اليوم في عدن وتكشف موقفها من الوحدة اليمنية

عبّرت الدول دائمة العضوية في بيان صادرعنها اليوم الأربعاء عن قلقها من التصعيد العنيف الأخير في عدن. Advertisements ودعا الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً. وأكدوا مجدداً على التزامهم بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

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