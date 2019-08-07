شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الحماية الرئاسية تعلن القبض على زعيم المليشيا الانقلابية وإخماد التمرد في عدن (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحماية الرئاسية بالعاصمة المؤقتة عدن، القبض على عدد 35 فرد من مليشيا ما يسمى بالمجلس الانفصالي الانتقالي وبحوزتهم عبوات ناسفة، مشيرةً إلى أن المقبوضين عليهم كانوا ينوون القيام بعمليات إرهابية، لافتاً إلى ان التحقيقات جارية معهم.

قد يهمك ايضاً:

- الصحفي فتحي بن لزرق: هذا ما يحدث في عدن الآن



- شاهد..(صورة مؤثرة) من وسط اليمن أبكت ملايين اليمنيين وأشعلت مواقع التواصل ومثلت رسالة مباشرة للانفصاليين والإمارات!





- عاجل : قوات الحماية الرئاسية تعلن القبض على زعيم المليشيا الانقلابية وإخماد التمرد في عدن (الاسم)



- عاجل : سقوط الذراع الأيمن للرئيس هادي بقصر المعاشيق.. والحماية الرئاسية توجه رسالة عاجلة للانتقالي الجنوبي..!(صورة)



- عاجل : نزول عشرات الدبابات الى شوارع عدن.. ومصدر يكشف عن هوية القوات التي تنتشر الآن ( شاهد أولى الصور)





- عاجل : أول تعليق رسمي للإمارات على أحداث عدن وتوجه دعوة ”عاجلة” ومفاجئة للقوات الموالية لها



- وردنا الآن : العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص)





Advertisements

- عاجل : طرد حكومة هادي من عدن وفوضى وسحل في الشوارع.. الامارات تضع السعودية في حرج شديد..!



- عاجل : شاهد صورة.. : قنوات الحدث والعربية تعلق على احداث عدن وتطلق هذا الوصف الجديد على ”هاني بن بريك”





- عاجل : شاهد أول صورة لنجل الرئيس هادي وقائد القوات السعودية من داخل قصر معاشيق بعد هجوم متمردي الإمارات



- عاجل : مصادر محلية تكشف عن هوية الطيران الحربي الذي يحلق الآن في سماء المعاشيق بعدن.. ليس اماراتي..!





- سما المصري تفاجئ الجميع بظهور جديد وفاضح في شوارع هولندا.. وتعترف: ”رقصت وهيصت وفرفشت ولكن..؟” (فيديو)

واكدت قوات الحمايه الرئاسية انها القت القبض على المدعو صالح معين قائد مليشيات الانقلاب والإرهاب والفوضى التابع للمدعو هاني بن بريك في كريتر عدن.

وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العامة لقوات الحماية الرئاسية، إن قوت الحماية الرئاسية أغلقت جميع مداخل مديريات خور مكسر وكريتر، مشيراً إلى أن قواته تحاصر عصابات الإرهاب والفتنه من جميع الاتجاهات

واكد المتحدث الإعلامي أن قواته تلاحق زعماء مليشيات الانقلاب والإرهاب في عدن بالتعاون مع الإخوة الأشقاء في المملكة ألعربية السعودية.

وأهابت قوات الحماية الرئاسية بجميع المواطنين الشرفاء في عدن وتحذرهم من ايواء عصابات الإرهاب والفتنة في منازلهم او التستر عليهم.