لطفي شطارة : حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أنه حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح، في إشارة إلى تحركات المجلس الإنتقالي في عدن والتي تسعى لتمكين الجنوبيين من حكم بلادهم .
وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "قدم الجنوبيين الدم وهو الاغلى لتحرير أرضهم ودعم شرعية الرئيس هادي ومساندة التحالف بقطع المشروع الإيراني في السيطرة على ممر باب المندب والبحر الأحمر".
وأضاف "ولكن البعض اعتبر أن تلك الدماء هي عبارة عن ماء سبيل ليس له ثمن ولا قضية، حان الوقت لوضع الامور في نصابها الصحيح" .
وتدخلت قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، لحماية المتظاهرين المشاركين في تشييع جثامين شهداء إستهداف معسكر الجلاء، عقب الإعتداء عليهم من قوات الحماية الرئاسية المكلفة بتأمين قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة كريتر بعدن .
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