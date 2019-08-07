رئيس انتقالي الضالع يتفقد خطوط التماس شمال جبهة حجر

تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس غرفة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، الخطوط الأمامية لجبهات القتال في منطقة حجر

وأطلع العميد عبدالله مهدي سعيد، ومعه العقيد عبد الرحيم التهامي، على سير العمليات القتالية في جبهة حجر وماتطلبة المعركة لمواصلة الانجازات العسكرية بوتيرة عالية في ظل التقهقر والانهيار الكبير في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وأشاد العميد مهدي بالمعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال المرابطين في مواقع العزة والشرف، وبالإنجازات التي حققوها في ميادين القتال، ودحرهم الميليشيات الحوثية، وكسر زحوفاتها باتجاة محافظة الضالع.

وشدد العميد مهدي في حديثة إلى المقاتلين المرابطين على المزيد من اليقضة والانضباط ومضاعفة الجهود والانتصارات، مؤكدا على أن ملامح النصر الكبيرة باتت تلوح في الأفق.

وختم العميد مهدي حديثه قائلاً :" لقد خاض أبطال قواتنا الجنوبية، معارك ضارية ولازالوا يخوضون حرباً ضروساً خارج نطاق مناطقنا الجنوبية، ودفعنا ثمنا غاليا في تحرير مناطق عديدة شمال غربي الضالع بعد أن عجز أبناء هذه المناطق في صد مليشيا الحوثي وتحرير مناطقهم من قبضة الميليشيات التي تعبث بممتلاكاتهم".