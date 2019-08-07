شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. حضن وتقبيل وزير الأوقاف السعودي لسيدة نيوزلندية يشعل ”تويتر” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل موقف عفوي من وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، مع حاجة نيوزيلندية مسنة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الأحد، وبدا فيه الوزير السعودي "آل الشيخ" متأثرًا بدموع الحاجة (من ذوي مصابي وضحايا حـادثة قتل المصلين في أحد مسجدي نيوزيلندا)، وعندما طلبت منه إحدى الصحفيات توجيه كلمة لها، صمت "آل الشيخ" للحظات ثم احتضنها وقبلها.

وفي التفاصيل، فإن الوزير السعودي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرًا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.



وتباينت تعليقات آلاف المغردين بتويتر بين من أشاد بتصرف الوزير السعودي باعتباره دليل "عطف على الحاجة"، وبين من هاجمه باعتبار تصرفه مخالفة للشريعة الإسلامية.

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وفي هذا السياق كتب محمد الغامدي: "إلى مثيري الفتن لأجل أن قبَّل وزير الشؤون الإسلامية رأس حاجة تكفكف دموعها، نقول لهم خبتم وخسئتم وهذا يدل على ضحالة التفكير، هي امرأة من القواعد بمقام والدته في موقف إنساني مبكي لا يتمالك الإنسان فيه مشاعره تجاه أُناس ذاقوا ويلات الإرهاب والتطرف… معالي الوزير دموعك غالية"

أما "سلوى العضيدان" فعلقت قائلة: "الوزير مدين باعتذار للأجيال عما بدر منه من تصرف حتى لو كان عفويًّا ..فالحرام حرام والمجاهرة به كارثة !".



وأضافت "من وجهة نظري لا فرق بين من حضنت ماجد المهندس ومن حضن امرأة غير محرم له

خلونا نكون منصفين !.. ننتظر الاعتذار حتى لا تتحول خمخمة غير المحارم إلى عمل خيري!!!"، على حد قولها.

وكان الملك سلمان قد وجّه باستضافة 200 من ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.