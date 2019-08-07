شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام وعاجل من الرئاسة حول أحداث عدن اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر حكومي مسؤول أن الرئاسة وجهت قائد الحماية الرئاسية العميد سند الرهوة بالمشاركة في حماية وترتيب تشييع الشهداء الذين سقطوا إثر العملية الإرهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن الخميس الماضي.

وحمل المصدر قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي تداعيات تصاعد الأوضاع، موضحاً أن قيادات المجلس أفشلت جهوداً رئاسية مبذولة للحيلولة دون حدوث مواجهات. واشار المصدر إلى أن العميد سند الرهوة حاول احتواء الموقف وإقناع قيادات الانتقالي بالعدول عن موقفهم التصعيدي إلا أنهم رفضوا التصعيد موجهين مجاميعهم المسلحة صوب القصر الرئاسي في المعاشيق لاقتحامه.

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وقال أن هذه الأعمال لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها في تثبيت الأمن والاستقرار.

ودعا كافة الشرفاء إلى المساهمة في تثبيت الأمن والسكينة للعاصمة المؤقتة عدن، والوقوف خلف القيادة السياسية لتجاوز ما حدث. وحذر المصدر من خطورة المرحلة ..

مشددا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومواجهة العمليات الإرهابية