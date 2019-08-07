عاجل.. المجلس الإنتقالي يصدر بياناً هاماً بشأن الإعتداء على المتظاهرين بعدن

أصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، بياناً هاماً بشأن الإعتداءات التي تعرض لها المتظاهرين في عدن من قبل قوات الحماية الرئاسية، وذلك بعد إجتماع إستثنائي ترأسه، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس، هاني بن بريك .

وفيما يلي نص البيان ..

بیان صادر عن الاجتماع الاستثنائي لھیئة رئاسة المجلس الانتقالي المنعقد یوم الاربعاء الموافق 2019/8/7م

یا جماھیر شعبنا الجنوبي الأبي:

في ظل ھذه الظروف الدقیقة التي یمر بھا شعبنا والتي وصلت إلى مرحلة لا یمكن تحملھا بسبب سیاسات الحكومات المتعاقبة في الشرعیة والتي زادت من معاناة الناس بسبب عدم الشعور بالمسؤولیة تجاه شعبنا وممارسة الفساد وتركتھ یغرق بھذه المعاناة التي حاصرتھ في كافة مناحي الحیاة المعیشیة والخدمیة والأمنیة وغیرھا، والتي فرضت على المجلس الانتقالي القیام بمسؤولیتھ التي فوضھ بھا شعب الجنوب، وبعد أن استنفد المجلس كل الوسائل للعمل مع تلك الحكومات من أجل تحملھا لمسؤولیاتھا.

وللأسف إن ھذه الجھود لم تلق لھا ھذه الحكومات بالاً، بل زادت من حدة مؤامراتھا على شعبنا الجنوبي وفي مقدمتھا تسلیمھا لجبھات القتال على الحدود الجنوبیة مع الشمال للحوثیین، وإفساح المجال للحوثي للعودة للجنوب. كما وقامت في ھذا الیوم بالاعتداء بالرصاص الحي على أبناء شعبنا العزل المشاركین في تشییع الشھداء الذین سقطوا في جریمة معسكر الجلاء وفي مقدمتھم الشھید القائد العمید/ منیر محمود أبو الیمامة.

وأمام ھذه التطورات فقد أقرت ھیئة رئاسة المجلس الآتي:ـ

أولاً: الدعوة للنفیر العام لشعبنا الجنوبي ومقاومتھ وتوجھ الجمیع إلى معاشیق لإسقاط حكومة الإرھاب والفساد الموالیة لحزب الإصلاح الإرھابي ووضع حد لما تقوم بھ من عبث تجاه شعبنا مع تأكید المحافظة على شرعیة الرئیس ھادي، وتخلیصھا من ھیمنة حزب الإصلاح الإرھابي.

ثانیاً: تأكید المجلس على استمراریة الشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة لمحاربة ووقف التمدد الحوثي الفارسي في المنطقة، وكذا استمرار الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرھاب.

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ثالثاً: یدعو المجلس قادة وضباط وأفراد الوحدات العسكریة والأمنیة الجنوبیة للوقوف مع حق شعب الجنوب وقضیتھ العادلة، وعدم الانجرار في مواجھة ھذا الحق تحت أي ظرف.

رابعاً: یدعو المجلس الانتقالي محافظي ومدراء الأمن والإدارات الحكومیة والخدمیة في كل محافظات الجنوب للاستمراریة في أداء مھامھم الإداریة والخدمیة وبصورة فاعلة كلاً في نطاق اختصاصھ المكاني، ومواجھة الفساد بكل أشكالھ، ویؤكد المجلس بالمقابل إن كل من یتقاعس عن ذلك سیكون مسؤولاً أمام الشعب.

خامساً: یؤكد المجلس على حمایة أرواح وممتلكات وكافة حقوق أشقائنا من أبناء الشمال المتواجدین في الجنوب، وبما لا یخل بأمن واستقرار الجنوب.

سادساً: یؤكد المجلس بأن الجنوب لكل أبنائھ ویدعو كل أبناء شعبنا بھذه الظروف الدقیقة التي یمر بھا لمزید من التلاحم والتكاتف وعدم ترك أي فرصة للمتربصین بقضیتھ وأمنھ واستقراره.

الوفاء والخلود لشھداء الجنوب الأبطال،

والشفاء للجرحى

والعزة والكرامة لشعبنا الجنوبي الصامد

صادر عن الاجتماع الاستثنائي الطارئ لھیئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد یوم الاربعاء 2019/8/7م

العاصمة عدن.