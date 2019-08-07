الاجهزة الامنية بمديرية الشحر تنجح في استرجاع مسروقات بقيمة 10مليون ريال

في إنجاز أمني جديد، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشحر، خيوط قضية سرقة عن طريق الاحتيال، تعرضت لها مواطنة في مدينة الحامي الشهر الماضي، وذلك من قبل عصابة مكونة من رجل وامرأة.

حيث تمكنت أجهزة الشرطة والبحث الجنائي التابعة لقسم شرطة مدينة الحامي، من التعرف على هوية عصابة مجهولة، قامت بسرقة أساور وقطع ذهب تبلغ قيمتها قرابة عشرة مليون ريال يمني، تابعة لمواطنه في مدينة الحامي،وتمكنوا من سرقتها عن طريق الحيلة.

*مسؤول أمني بأمن المديرية اوضح للإعلام الأمني ، تفاصيل عن الواقعة، موضحاً أن مكتب البحث بقسم شرطة مدينة الحامي، تلقى بلاغاً من مواطنة وأفادت في بلاغها عن تعرضها لعملية سرقة عن طريق الحيلة والخديعة وذلك من قبل امرأة أتصلت عليها وأنتحلت شخصية إحدى صديقاتها، وطلبت منها استعارة ذهبها واستخدامه لفترة مؤقتة، وأشارت في بلاغها إلى أنها انطلت عليها الحيلة وقامت بتسليم ذهبها إلى شخص ادعى أنه مرسول لاستلام الذهب، واكتشفت بعد أيام أنها تعرضت للنصب.

وقال قائد مركز شرطة الحامي الملازم أول " صالح سالمين البحسني " في تصريح للإعلام الأمني، أنه فور تلقي البلاغ شرع قسم البحث الجنائي بقسم شرطة الحامي بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير أمن مديرية الشحر" العقيد صلاح سالم المشجري" الخوض في تفاصيل الواقعة وجمع المعلومات والاستدلالات والتدقيق في حيثيات القضية ورصد المشتبهين في ضلوعهم بالواقعة.

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وأشار الملازم البحسني أن جهود طويلة وحثيثة ومتابعة وتتبع المشتبهين استمرت أكثر من أسبوعين، أفضت أمس الأول إلى التوصل إلى مرتكبي عملية السرقة والنصب والتعرف عليهما وهما رجل وزوجته، مشيراً إلى أنه تم القبض عليهما ووجد بحوزتهما مبالغ مالية من العملة السعودية تقدر بحوالي 49 ألف ريال سعودي قيمة المسروقات بعد بيعها.

مؤكداً أنه سيتم إحالة ملف القضية إلى الأجهزة القضائية للبث فيها، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لتحقيق العادلة ولينال كل مذنب جزاءه العادل .

وأشاد مدير أمن المديرية "العقيد صلاح المشجري بالإنجاز الذي حققه مركز شرطة الحامي ومنتسبي قسم البحث بشكل خاص في قضية سرقة الذهب، مثمناً الجهود المضنية التي بذلوها والتي أثمرت عن استرجاع المقتنيات الثمينة للمواطنة؛ وتحقيق العدالة والأمن المجتمعي.