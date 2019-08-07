شاهد .. فيديو يوثق جرائم وإنتهاكات ميليشيا الإصلاح في المدينة القديمة بتعز

كشف تقرير حقوقي مرئي حديث عن إنتهاكات وجرائم إرتكبتها ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح في المدينة القديمة بمحافظة تعز .

وأظهر التقرير الفيديو، الذي أعدته منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، حجم جرائم ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح خلال حصارها وهجومها على المدينة القديمة في تعز .

وقالت المنظمة أن هذا الفيديو هو نتائج نزول ميداني لتقصي الحقائق حول الحادثة التي شهدتها المدينة القديمة في تعز خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بزعم ملاحقة عناصر مطلوبة أمنياً، في حين كانت الحقيقة هي إخراج كتائب المقاومة الشعبية "أبو العباس" من المدينة في إطار مخطط إخواني لإستكمال السيطرة المدنية والأمنية والعسكرية على المدينة .

وأحتوى الفيديو على مشاهد تم توثيقها من قبل شهود عيان وصور ودلائل بصرية فوتوغرافية عن تبعية ميليشيا الحشد الشعبي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز و جرائم مليشيا الحشد الشعبي بحق المدنيين في المدينة القديمة بتعز خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في شهري مارس وأبريل 2019 م .