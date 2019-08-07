بادينار يجري عملية قسطرة قلب بمصر تتكلل بالنجاح

خضع مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمحافظة المهرة جنوبي البلاد، عدنان محمد بادينار ، لقسطرة القلب في احد مشافي مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وتكللت العملية بالنجاح .
ولا زال مدير الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة في جمهورية مصر العربية يتلقى العلاج الطبي ، ومن المتوقع عودته الى ارض الوطن بعد عيد الأضحى المبارك .
حيث قدم الطاقم الإداري والفني وكافة منتسبي ديوان المحافظة تهنئة لعدنان بمناسبة نجاح العملية معبرين عن مدى سعادتهم وفرحتهم بخبر نجاح العملية .
ويعد بادينار احد المدراء البارزين الذين اسهمو إسهاماً في العمل الإداري والمالي لمحافظة المهرة ، وترك بصمات طيبه رغم ضغوطات العمل الكثيف في دائرة الشوون المالية والإدارية بديوان المحافظة .
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