مركز تأليف للتطوير والتأهيل ينظم دورته الأولى بعنوان ( مفاهيم حول جمع الكلمة ) بالمكلا

نظم مركز تأليف للتطوير والتأهيل بقاعة فندق موج بمدينة المكلا دورته الأولى بعنوان ( مفاهيم حول جمع الكلمة ) وفي الجلسة الافتتاحية للدورة أشار الأستاذ / أنور سالم السلماني المدير العام لمر تأليف للتطوير والتأهيل إلى أن المركز يهدف إلى نشر فكرة الاجتماع وتعزيزها ومحاولة توحيد الجهود لخدمة الإسلام والمسلمين وإقامة الفعاليات المشتركة وكذلك تطوير مهارات المتدربين وتعلم فنون الحوار والسعي لإيجاد التقارب بين كافة قطاعات المجتمع وكيفية نشر مفاهيم التعامل مع الآخرين بالإضافة إلى توسيع مدارك المتدربين من خلال الدورات التطويرية التي سيقدمها المركز للفترة القادمة .

بعد ذلك استعرض كل من : الشيخ / علي بن سالم باحمادي والشيخ / محمد بن صالح بابحر والأستاذ / خالد جمعان الحمد عددً المفاهيم لجمع الكلمة منها رسالة اجتماع كلمة المسلمين لكتاب المؤلف السعدي رحمة الله في جمع الكلمة ومنطلقات ومبادئ وبرامج عملية في جمع الكلمة وأصول الدعوة للاجتماع هي كتاب الله وسنة ورسوله وفهم السلف ما عدا ذلك وفيه سعة وممدوحة كما تطرقوا المحاضرين بالدورة إلى شرح أيمان القادة بالفكرة وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك والتربية الجادة مؤكدين على ضرورة أن يسود الصدق والصراحة والشفافية بين أفراد القائمين على الفكرة لإخماد نيران الفرقة بالإضافة إلى تعزيز جوانب المرجعية وعمل وثيقة لخارطة الطريق وكذلك فن التعامل مع الآخرين التي أساسها الأخلاق والتفاهم والتسامح والتعاون بين أفراد المجتمع وغيرها من المفاهيم الأخرى المتعلقة بجمع الكلمة .

وفي ختام الدورة قام المدير العام لمركز تأليف للتطوير والتأهيل الأستاذ / أنور سالم السلماني والمدربين بالدورة بتكريم الحاضرين والمشاركين للدروة وتسليمهم شهادات المشاركة .