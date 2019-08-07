إصابة طفل برصاص مليشيا الحوثي في الغيل غرب محافظة الجوف

قالت مصادر محلية إن طفل اصيب اليوم الاربعاء برصاص مليشيا الحوثي بمنطقة الغيل غرب محافظة الجوف.

وذكرت المصادر أن مقذوف عشوائي حوثي سقط في الغيل المأهولة بالسكان، أسفر عن إصابة الطفل بكر التامي البالغ من العمر اربع سنوات بجروح متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى الجوف العام لتلقي العلاج".

واضاف المصدر "ان المقذوف تسبب في أضرار جسيمة في احد المنازل وسط القرية".