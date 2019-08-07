إعلامية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": كل ما يتداول عن أزمة النازحين غير صحيح

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، والإعلامية بمكتب الرئيس الزبيدي، أن كل ما يتداول عن أزمة النازحين وترحيلهم غير صحيح البتة، وذلك تم ابعاد كل من لايحمل هوية نظامية وكل من اتى يحمل مشروع تخريبي لعدن وللجنوب.

وأكد صلاح لـ"الخليج 365"، أنه أمر الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بضبط كل مخالف كان نازح أو مواطن جنوبي او شمالي، مبينة أن آمن الجنوب والوطن فوق الجميع.

وأضافت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي ، أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك في يوم امس الثلاثاء في المؤتمر الصحفي أن أي شخص شمالي يمتلك هوية نظامية وليس هدفة المؤامرة على عدن والجنوب سيبقى معزز مكرم ومصالحه محفوظة، مشيرة إلى أنه من يتاجر بتلك القضية هم حزب الإصلاح الإخواني الذي يسعى لإسقاط المنطقة باكملها في الفوضى والعبثية.