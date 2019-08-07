أفادت شركة الخطوط الجوية اليمنية على ركابها المغادرين من مطار عدن الدولي في حال تعثر سفرهم عليهم التوجه الى مكاتب اليمنية لتغيير سفرهم عبر مطار سيئون الدولي. وتوجهت الشكرة بطمأنت ركابها باعفاء جميع الركاب من رسوم التغيير حرصا منها على ركابها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران اليمنية يصدر تعميما مهما من مطار عدن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.