شكرا لقرائتكم خبر عن خروج دبابات من معسكر بدر لمواجهة قيادات القاعدة تقاتل مع الانتقالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الحماية الرئاسية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الفوضى تابع لمليشيا المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
واكد مصدر ان قوات الحماية الرئاسية القت القبض على ارهابي وبحوزته احزمة ناسفة كان في طريقه الى أحد المقرات الحكومية لتفجيرها.
وأشار المصدر إلى خروج قياديين في تنظيم القاعدة مع افراد تتبعهم للقتال مع مليشيا الانتقالي بتعليمات من هاني بن بريك مؤكدا ان الحرس الرئاسي، وقوات العمالقة تتصدى لهم في هذه اللحظات.
ولفت المصدر إلى خروج دبابة من معسكر بدر الى امام محطة الذيباني ودبابة اخرى متمركزة امام معسكر بدر موجهة الى ادارة الامن.
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