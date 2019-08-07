شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الميسري يصف بن بريك بالموتور ومثير الفتن ولا يخدم سوى مليشيا الحوثي الإنقلابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن الوزارة ستقوم بواجبها الشرعي في تأمين عدن والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون، معتبراً ما صدر عن "الموتور" هاني بن بريك في عدن اليوم إعلان حرب ضد الشرعية.

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وقال وزير الداخلية في بيان مشترك مع المنطقة العسكرية الرابعة بثته قناة اليمن الفضائية وتابعه موقع "الثورة نت" إن ماقام به "الموتور هاني بن بريك إثارة للفتنة ، ولا يخدم سوى مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وأكد أن الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة أبلغت تحالف دعم الشرعية جاهزيتها للقيام بواجبها على أكمل وجه في عدن، وأن التحالف أبلغهم رسمياً رفضه للبيان الصادر عن هاني بن بريك. ودعا الميسري أبناء مدينة عدن لالتزام الهدوء ..

مؤكداً أن وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة قادرة على القيام بواجبها. وكان المدعو هاني بن بريك نائب مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي قد خرج في تسجيل مصور اليوم يدعو للتمرد على الحكومة الشرعية، وزج بمجاميع مسلحة باتجاه مقر الحكومة في عدن، في محاولة لاقتحامه الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال ألوية الحرس الرئاسي.