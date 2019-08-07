شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فجر الأمل تقيم المعرض الخيري العيدي الثاني لكسوة 1000 طفل في محافظة تعز.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز/ وفاء المطري

تحت شعار من اجل ابتسامتهم وبتمويل مجموعة (تفريج كربة) من دولة الكويت ، اقامت صباح الًيَوُمًِ مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية المعرض الخيري العيدي الثاني لكسوة 1000طفل م̷ـــِْن شريحتى الايتام والنازحين وبالشراكة مع العديد م̷ـــِْن المبادرات المجتمعية العاملة في المجال الخيري والانساني في محافظة تعز

وبذلك اكد محمد عبدالله احمد المدير التنفيذي للجنة الفرعية للاغاثة في محافظة تعز ان المعرض سيساهم في ادخال السعادة والابتسامة في وجوه الكثير م̷ـــِْن الاسر واطفالهم وبالاخص انه يقام في مرحلة صعبة وحرجة وظروف حرب وحصار وازمة اقتصادي واوضاع معيشية متدهورة للكثير م̷ـــِْن سكان المحافظة

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واشاد المجيدي بدور مؤسسة فجر الامل والمبادرات المشاركة في المعرض الخيري علـّۓ استشعارهم المسوؤلية تجاه شريحة مهمة من المجتمع وبحاجة ماسه الى مد يد العون والمساندة ، واكد ان مؤسسة فجر الامل للتنمية الاجتماعية مؤسسة رائدة في العمل الخيري والتنموي منذ سنوات طوال والسباقة في اقامة وتتفيذ العديد م̷ـــِْن المشاريع و البرامج في مختلف المديريات.

واكد بليغ التميمي مدير عام مؤسسة فجر الامل الخيرية ان المؤسسة تقيم هذآ المعرض بهدف نقل الاسر من مرحلة الاحتياج الى مرحلة الانتاج والتنمية الذاتية لتحسين وضعها المعيشي ، كما انه يهدف الى اشراك الشباب في المبادرات علـّۓ تفعيل العمل الطوعي والخيري والمساهمة في خدمة المجتمع والوقوف الى جانب الفئات المحتاجة وبالاخص في ظروف الحرب الحالية ، مشيراً الى ان مؤسسة فجر الامل الخيرية تساهم في خدمة المجتمع المحلي بالمحافظة بمختلف الجوانب وتستهدف من خلال بلورة من البرامج كافة فئات وشرائح المجتمع بهدف تقديم رسالتها السامية والانسانية لخدمة المحافظة وابنائها.

يذكر ان مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية هي المؤسسة اليمنية الاولى الحاصلة علـّۓ شهادة ودرع الريادة من مجلس وزراء الشوؤن الاجتماعية الخليجي .