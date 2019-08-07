شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تأمر باعدام مواطن سعودي، وقبل ان تلف حبل المشنقة حول عنقه تفاجأ الجميع باغرب طلب قبل اعدامه ( لن تصدق ماذا طلب ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لندن ـ كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن من أغرب المشاهد التي صاحبت تنفيذ الكويت حكم الإعدام ضد ثلاثة أشخاص في موقف للسيارات، كان مشهد إصرار المواطن السعودي منحه سيجارة لتدخينها قبل تنفيذ الحكم عليه . وردنا الان..علي سالم البيض يباغت الجميع بموقف لم يكن احد يتوقعه ابدا واصاب الجميع بالذهول والدهشة (لن تصدق ماقاله البيض عن طرد الشماليين من عدن ) Advertisements استفزوه بإطلاق النار فكانت ردت فعلة شجاعة جعلتهم يفرون من ساحة العروض بعدن كالفئران وقالت الصحيفة، في مقال تحت عنوان ”سيجارة أخيرة.. ثم حبل المشنقة“، إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة فى موقف للسيارات فى أول عملية إعدام بالكويت منذ ست سنوات، وأن الأشخاص الثلاثة من بينهم سعودي وباكستاني والثالث من ”البدون“، أدينوا بجريمة قتل. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الثلاثة اقتيدوا لتسلق عدد من الدرجات لتوضع المشانق حول أعناقهم ”.

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