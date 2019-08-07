شكرا لقرائتكم خبر عن استفزوه بإطلاق النار فكانت ردت فعلة شجاعة جعلتهم يفرون من ساحة العروض بعدن كالفئران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في عدن ان مسلحين يتبعون الانتقالي قاموا باطلاق النار باتجاه منزل قائد اللواء 39 حماية رئاسية العميد الركن عبدالله الصبيحي ومعسكر بدر . وبحسب المصادر فإن استفزاز العميد الصبيحي ادى خروجه عن الصبر وقام بنشر الدبابات في خور مكسر مما ادى الى فرار مسلحين الانتقالي ممن كانو يتواجدون بالساحة . المصادر تحدثت ان تحرك العميد الصبيحي بث الرعب في وسط انصار الانتقالي موجها رسالة لهم اننا لن نترك عدن للفوضى. ووصفوه بالقائد المخلص للوطن وللرئيس هادي وكان الدرع الأول الذي حمى معاشيق .

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