شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران اليمنية يصدر تعميماً هاماً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عممت شركة الخطوط الجوية اليمنية على ركابها المغادرين من مطار عدن الدولي في حال تعثر سفرهم عليهم التوجه الى مكاتب اليمنية لتغيير سفرهم عبر مطار سيئون الدولي. وطمانت الشركة ركابها باعفاء جميع الركاب من رسوم التغيير حرصا منها على ركابها .

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