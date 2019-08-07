شاب في إب يقتل زوجة والده "المهمشة"

أقدم شاب على قتل زوجة والده، في مديرية حزم العدين، شمال غرب إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "نور الدين غالب السلمي" قام بطعن زوجة والده "هدى محمد علي البحراني" بعدة طعنات بسلاح أبيض، أودى بحياتها على الفور.



وأضافت المصادر، بأن الحادثة شهدتها قرية "البرح"في عزلة "سيدم" من مديرية حزم العدين.



وتشير المصادر إلى أن الجاني أقدم على جريمته وبدفع من عمه، خشية العيب والعار التي يرى أنه سيلحق بالأسرة نظراً لزواج والده من "مهمشة".



ووفقاً لتلك المصادر، فإن المجنى عليها تنتمي لفئة المهمشين وقد تزوجها المواطن "غالب السلمي" قبل سنتين بعد تراضي الأسرتين واتمام الزواج وقد أنجبت من زوجها طفلة قبل أشهر.



وتوسعت الجرائم الجنائية في محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، بالتزامن مع فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح، وغياب القانون.



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