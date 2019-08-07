قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على الأحداث التي شهدتها مدينة عدن اليوم الأربعاء، آب 07، 2019.
وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية.
وأضاف أنه لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه.
وختم نغريدته بالقول: الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة.
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