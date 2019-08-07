قال العميد الركن جمال الحاصل رئيس لجنة معالجة المظالم العامة بالعاصمة عدن، أن التظاهرات مستمرة وقد تم القبض جميع الحوثيين وطرد المتحوثيين من المحافظات الجنوبية الذين دخلوا بأسماء النازحين والبعض يدخلون على أنهم طالبين الله "شحاتين" وغيرها من الأعذار.
وأكد الحاصل لـ"الخليج 365"، أن هؤلاء النازحون يقومون في شراء، الأسلحة والقنابل والالغام والمتفجرات في العاصمة عدن لإبداء الاغتيالات واصطياد القيادات السياسية والعسكرية والأمنية الجنوبية .
وأضاف رئيس لجنة معالجة المظالم العامة بالعاصمة عدن، أن هؤلاء النازحين هم كلمة السر في بدء عمليات تفجيرات السيارات المفخخة وغيرها من الأعمال الإجرامية والارهابية المروعة والبشعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة معالجة المظالم بعدن: النازحون لعبوا دور مشبوه بالتفجيرات والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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