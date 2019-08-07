المقاومة الجنوبية تحاصر قصر معاشيق وتدعو الحرس للاستسلام

تمكنت قوات المقاومة الجنوبية من احكام حصارها على قصر معاشيق، منذ اقدام قوات حرس القصر على الاعتداء على المواطنين العزل في مواكب تشييع الشهداء.
وطوقت قوات المقاومة الجنوبية بمختلف مسمياتها قصر معاشيق من 3 جهات ودعت المسلحين داخل القصر الى اعلان الاستسلام والانضمام الى القوات الجنوبية او الخروج الامن من معاشيق.
وفرضت القوات الجنوبية طوق امني على محيط ساحة كريتر بالتزامن مع تشديد حصارها حول معاشيق.
وتتوالى تعزيزات القوات الجنوبية الى مختلف الاماكن في ومداخل ومخارج كريتر كما انتشرت في خور مكسر وعززت نقاطها الامنية لحماية الامن والاستقرار.
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