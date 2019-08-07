غريفيث يحث كل من لديهم نفوذ على وقف تصعيد الموقف في عدن

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف المعنية إلى التخلي عن العنف والدخول في حوار لحل الخلافات.
وحث غريفيث، في بيان، كل من لديهم نفوذ على وقف تصعيد الموقف في عدن.
وقال إنه يشعر بالقلق إزاء التصعيدات العسكرية في مدينة عدن اليوم.
وأكد المبعوث الأممي أن تصاعد العنف سيسهم في عدم الاستقرار والمعاناة في عدن وسيعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية في اليمن.
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