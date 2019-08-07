محافظ لحج يدشن مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" بالمحافظة

دشن محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله التركي ، اليوم ، مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا) الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة صلة والذي يستهدف 500 طفل وطفلة بمديريات الحوطة وتبن وطور الباحة. وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي أهمية هذه الأعمال الإنسانية والتي تستهدف الأطفال الأيتام والنازحين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وزرع البسمة في وجوههم وخلق الفرحة في أيام عيد الأضحى المبارك..مشيداً بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة لحج وإسهامه في تنفيذ الكثير من المشاريع في مختلف القطاعات الخدماتية والتنموية.

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