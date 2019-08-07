عاجل: قتلى وجرحى في اشتباكات عدن بينهم الرجل الثاني بعد ”ابو اليمامة”

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements الت مصادر مطلعة بالعاصمة عدن قبل قلیل، بوقوع خمسة قتلى وعدد من الجرحى في .الاشتباكات بین عناصر ما یسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحمایة الرئاسیة وأوضحت المصادر أن من ضمن القتلى الحارس الشخصي لابو ?مام الرجل العسكري . الثاني بعد ابو الیمامة و افادت المصادر، بسماع إطلاق نار قرب قصر الرئاسة في معاشیق بعد تشییع قتلى .القصف على معسكر الجلاء یترافق مع تحلیق للطیران الحربي واشارت المصادر الى إصابة 3 بجروح أحد?م إصابت? خطیرة جراء إطلاق النار قرب .القصر الرئاسي .ولفتت المصادر بان طائرات سعودیة تحلق فوق سماء عدن لمراقبة الوضع .ونو?ت المصادر بان الطیران سیواصل تحلیق?، داعیة المواطنین الى عدم التخوف الى ذلك جدد ما یسمى المجلس الانتقالي الجنوبي دعوات الانفصال عن الیمن الموحد حیث أعلن نائب رئیس ما یسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ?اني بن بریك النفیر العام والزحف على قصر المعاشیق في مدینة عدن في محاولة لإنقلاب عسكري على السلطة الشرعیة في . عدن ویعتبر اعلان النفیر تبني صریح لأحداث كریتر والتي اقدم فی?ا مجموعة مسلحین بالاشتباك مع قوات تتولى حمایة قصر معاشیق بالتزامن مع تشییع ابو الیمامة وسقط على .إثر?ا قتلى وجرحى وكان وزیر النقل بالحكومة الشرعیة صالح الجبواني قلل من أي تحركات تقوم ب?ا عناصر .الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن

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