شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة للسعوديين.. لأول مرة منذ مقتل خاشقجي الملك سلمان في في زياره غير متوقعة الى تركيا واروغان يفاجئه بهذا الشيئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان اتصل هاتفيا بالعاهل السعودي، الخميس الماضي، وأثار مشكلة الصادرات التركية المحتجزة في الموانئ السعودية.

وقال مسؤول تركي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مكالمة أردوغان مع العاهل السعودي كانت ودية وتركز على التطورات الإقليمية، مثل سوريا والقضية الفلسطينية.

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وأضاف المسؤول، الذي أُبلغ بالمكالمة، أن الملك كان واضحًا ويدعم المخاوف التركية فيما يتعلق بسوريا.

كما دعا أردوغان في نفس المكالمة، الملك سلمان وعائلته، بما في ذلك ولي العهد، لزيارة تركيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها اردوغان من ولي العهد السعودي زيارة تركيا منذ حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي وتقطيع جثته وإخفائها داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق أمني تابع للحكومة السعودية..

وكان مقتل خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة الـ”واشنطن بوست” الأمريكية، قد أثار غضباً دولياً، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إصرار تركيا على توفير المساءلة والشفافية بشأن الجريمة...!