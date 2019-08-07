الحديدة: مليشيا الحوثي تواصل الخروقات وقصف حيس والتحيتا

أفادت مصادر محلية في الحديدة إن مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في المدينة إذ قصفت اليوم الاربعاء مواقع للقوات المشتركة في مدينتي حيس والتحيتا جنوب المدنية. وذكرت المصادر أن المليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين وأطراف مدينة الصالح شرق المدينة. كما قصفت المليشيا منطقة الجبلية وكذلك مديرية حيس. وتقوم مليشيا الحوثي باستخدام المدفعية لقصف مواقع القوات المشتركة والهوزر والهاون ومعدلات الدشوكا والقناصات.

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